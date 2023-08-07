Постачання наркотиків до виправної колонії: судили організатора схеми

Суд посадив на 6 років організатора постачання наркотиків до виправної колонії на Київщині.

Джерело фото: ДБР

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок – позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією майна – щодо організатора постачання наркотиків до державної установи «Білоцерківська виправна колонія №35» Київської області, – повідомляє пресслужба ДБР.

Наркосхему було викрито у квітні 2023 року. Обвинувачений регулярно закупляв та доставляв до колонії метадон за допомоги інспектора установи та декількох своїх знайомих, які не перебували за ґратами. Сам фігурант вже вп’яте відбував покарання у тюрмі.

Знайомий організатора схеми купував наркотики через соціальні мережі та відправляв їх поштою іншій учасниці схеми, яка забирала посилку та залишала у завчасно визначених місцях для інспектора колонії. Інспектор доставляв наркотики до установи.

Всіма діями зловмисників, які не були знайомі між собою, керував у телефонному режимі організатор. Надалі він збував психотропні речовини іншим засудженим.

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