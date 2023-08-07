У Києві зупинили двох водіїв громадського транспорту: один у стані алкогольного сп'яніння, інший – наркотичного

Столичні патрульні у Голосіївському та Дніпровському районах зупинили водіїв громадського транспорту у стані сп’яніння.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві правоохоронці виявили двох водіїв, які перевозили пасажирів у стані сп’яніння. Крім того, транспорт одного з них мав несправність, – повідомляє Патрульна поліція Києва.

Перший випадок стався в Голосіївському районі. Патрульні зупинили автобус Van Hool T916 з технічною несправністю. Під час спілкування з 40-річним водієм, інспектори одразу помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, однак від проходження огляду чоловік відмовився.

Інша ситуація сталася в Дніпровському районі. 39-річний кермувальник тролейбуса Богдан Т90110, якого поліцейські зупинили для перевірки, перебував за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння.

В усіх випадках інспектори відділу безпеки дорожнього руху відстороняли порушників від керування транспортними засобами, а про події одразу повідомляли перевізників.

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