В Офісі Президента розповіли про подальші дії різних держав щодо організації саміту «формули миру»

Андрій Єрмак обговорив актуальні питання двосторонніх відносин з учасниками зустрічі щодо реалізації «формули миру».

Джерело фото: Офіс Президента України

У межах зустрічі щодо реалізації Української формули миру в Джидді Королівстві Саудівської Аравії на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій. Зокрема, відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Під час зустрічей обговорювалися переважно подальші дії залучених країн щодо організації саміту «формули миру» та поточні оборонні потреби України.

Згідно з комюніке, Фінляндія має намір активно долучитися до гуманітарного розмінування; зазначається, що Гельсінкі вже надавав допомогу в цьому питанні.

Норвегія підтвердила готовність долучитися до реалізації пункту «формули миру» стосовно радіаційної та ядерної безпеки, а Швеція також висловила свою зацікавленість у співпраці з цим питанням та екологічною безпекою.

Туреччина заявила про готовність виступити лідером у реалізації пункту «формули миру» щодо продовольчої безпеки. Країни, такі як Польща та Словаччина, обговорювали можливість транспортування українського зерна суходолом у умовах блокади Росією українських портів.

Представники Саудівської Аравії обговорили з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком питання звільнення українських полонених та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Південноафриканська республіка також пропонує свої зусилля щодо звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і підтримки «зернової угоди».

Крім того, декілька країн Заходу обговорювали питання подальшої військової допомоги, а ті, хто приєднався до декларації Групи семи щодо «гарантій безпеки» для України, говорили про майбутні двосторонні угоди у цьому питанні.

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