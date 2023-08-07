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В Офисе Президента рассказали о дальнейших действиях различных государств по организации саммита «формулы мира»

09:52, 7 августа 2023
Андрей Ермак обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с участниками встречи по реализации «формулы мира».
В Офисе Президента рассказали о дальнейших действиях различных государств по организации саммита «формулы мира»
Источник фото: Офис Президента Украины
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В рамках встречи по реализации Украинской формулы мира в Джидде Королевстве Саудовской Аравии на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций. В частности, состоялись двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Во время встреч обсуждались преимущественно дальнейшие действия вовлеченных стран по организации саммита «формулы мира» и текущие оборонные потребности Украины.

Согласно коммюнике, Финляндия намерена активно присоединиться к гуманитарному разминированию; отмечается, что Хельсинки уже оказывал помощь в этом вопросе.

Норвегия подтвердила готовность присоединиться к реализации пункта «формулы мира» относительно радиационной и ядерной безопасности, а Швеция также выразила свою заинтересованность в сотрудничестве по этому вопросу и экологической безопасности.

Турция заявила о готовности выступить лидером в реализации пункта «формулы мира» по продовольственной безопасности. Страны, такие как Польша и Словакия, обсуждали возможность транспортировки украинского зерна по суше в условиях блокады Россией украинских портов.

Представители Саудовской Аравии обсудили с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком вопрос освобождения украинских пленных и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы.

Южноафриканская республика также предлагает свои усилия по освобождению украинских пленных, возвращению депортированных детей и поддержке «зерновой сделки».

Кроме того, несколько стран Запада обсуждали вопрос дальнейшей военной помощи, а те, кто присоединился к декларации Группы семи по «гарантиям безопасности» для Украины, говорили о будущих двусторонних соглашениях в этом вопросе.

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