Как корректно предложить обратиться к психологу – советы

В рамках проекта «Ты как?» разработали советы как поддержать близкого человека и предложить обратиться к психологу.

Источник фото: Mind.ua

В рамках проекта «Ты как?» по инициативе Первой леди Елены Зеленской разработали советы, как при необходимости предложить близкому человеку обратиться к психологу, – сообщает Министерство здравоохранения.

Как подготовиться к разговору?

Выберите место и время. Поговорите с человеком наедине в удобном месте и во время, когда он максимально расслаблен и спокоен.

Говорите прямо. Старайтесь тактично описать, что именно вас беспокоит, приводите конкретные примеры.

Будьте терпеливыми и не осуждайте. Расскажите, что вы любите и уважаете этого человека и вас волнует, что он страдает и не может жить полноценной жизнью.

Помогите найти специалиста. Детально изучите вопрос, подыщите варианты, которые могут подойти вашему близкому человеку, и предложите их.

Предложите другую практическую помощь: помочь с домашней работой, посидеть с детьми, пока он/она будет у психолога, или просто пойти вместе к специалисту.

В случае, если человек все же отказывается от профессиональной помощи, просто будьте рядом, слушайте и поддерживайте его, а также по возможности помогайте с бытовыми делами.

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