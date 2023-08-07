Як коректно запропонувати звернутися до психолога – поради

У межах проєкту «Ти як?» за ініціативи Першої леді Олени Зеленської розробили поради, як за потреби запропонувати близькій людині звернутися до психолога, – повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Як підготуватися до розмови?
- Оберіть місце та час. Поговоріть із людиною наодинці в зручному місці й у час, коли вона максимально розслаблена та спокійна.
- Говоріть прямо. Намагайтеся тактовно описати, що саме вас непокоїть, наводьте конкретні приклади.
- Будьте терплячими та не засуджуйте. Розкажіть, що ви любите та поважаєте цю людину і вас хвилює, що вона страждає та не може жити повноцінним життям.
- Допоможіть знайти фахівця. Детально вивчіть питання, підшукайте варіанти, які можуть підійти вашій близькій людині, та запропонуйте їх.
- Запропонуйте іншу практичну допомогу: допомогти з хатньою роботою, посидіти з дітьми, поки він/вона буде у психолога, або просто піти разом до спеціаліста.
У випадку, якщо людина все ж відмовляється від професійної допомоги, просто будьте поруч, слухайте та підтримуйте її, а також за можливості допомагайте з побутовими справами.
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