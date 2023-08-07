Як коректно запропонувати звернутися до психолога – поради

У межах проєкту «Ти як?» розробили поради як підтримати близьку людину та запропонувати звернутися до психолога.

Джерело фото: Mind.ua

У межах проєкту «Ти як?» за ініціативи Першої леді Олени Зеленської розробили поради, як за потреби запропонувати близькій людині звернутися до психолога, – повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Як підготуватися до розмови?

Оберіть місце та час. Поговоріть із людиною наодинці в зручному місці й у час, коли вона максимально розслаблена та спокійна.

Говоріть прямо. Намагайтеся тактовно описати, що саме вас непокоїть, наводьте конкретні приклади.

Будьте терплячими та не засуджуйте. Розкажіть, що ви любите та поважаєте цю людину і вас хвилює, що вона страждає та не може жити повноцінним життям.

Допоможіть знайти фахівця. Детально вивчіть питання, підшукайте варіанти, які можуть підійти вашій близькій людині, та запропонуйте їх.

Запропонуйте іншу практичну допомогу: допомогти з хатньою роботою, посидіти з дітьми, поки він/вона буде у психолога, або просто піти разом до спеціаліста.

У випадку, якщо людина все ж відмовляється від професійної допомоги, просто будьте поруч, слухайте та підтримуйте її, а також за можливості допомагайте з побутовими справами.

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