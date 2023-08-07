Ночной обстрел оккупантами Херсонщины – есть погибшие и раненые

Ночью оккупанты попали в частный и многоквартирный дома Херсона.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Сегодня, 7 августа около 00:05 российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, возникли пожары, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Под завалами частного дома погибла женщина.

Из-за обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы. Данные уточняются.

6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийский обстрел по селу Ольговка Бериславского района. В результате, пострадали двое местных жителей, одного - госпитализировали.

Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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