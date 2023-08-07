Нічний обстріл окупантами Херсонщини – є загиблі та поранені

Уночі окупанти поцілили у приватний та багатоквартирний будинки Херсону.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Сьогодні, 7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, виникли пожежі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Під завалами приватного будинку загинула жінка.

Через обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано. Дані уточнюються.

6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Бериславського району. В результаті, постраждали двоє місцевих жителів, одного – госпіталізовали.

Крім того, пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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