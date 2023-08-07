На кордоні з Польщею «накрили» партію електронних сигарет на 4 млн гривень

Прикордонники припинили спробу незаконного переміщення електронних сигарет з Польщі в Україні.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

На українському кордоні з Польщею в пункті пропуску «Шегині» в чоловіка виявили партію електронних сигарет вартістю 4 млн гривень, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

35-річний українець на мікроавтобусі «Мерседес» прямував в Україну. За ініціативи прикордонників оперативно-розшукового підрозділу Львівського загону авто скерували для додаткової перевірки.

В ході спільного з працівниками митниці огляду правоохоронці виявили серед особистих речей пасажирів незадекларований товар. У багажному відділенні мікроавтобуса мешканець Львівщини приховав 75 ящиків з електронними сигаретами.

Чоловік перевозив 17 тисяч штук е-сигарет, орієнтовна вартість яких становить 4 млн гривень.

Проти чоловіка працівники митниці склали протокол. Сигарети вилучено встановленим порядком.

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