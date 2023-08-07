Україну накриють грози – синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.

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Сьогодні, 7 серпня, у західних, північних і більшості центральних областей пройдуть грози. Крім того, очікується І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Згідно прогнозів синоптиків, сьогодні в північних та центральних областях України можливі короткочасні дощі з грозами. На заході країни очікується сильні опади.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +21 до +26 градусів, вночі термометри покажуть +19 до +24 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях денні температури будуть від +18 до +23 градусів, вночі опустяться до +12 до +17 градусів.

Натомість, на південному та східному сході України протримається суха та спекотна погода. Вдень очікується спека з температурою до +28 до +33 градусів, а місцями може сягати навіть +38 градусів. Вночі температура знизиться і буде від +20 до +25 градусів.

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