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  1. В Україні

Як не заснути за кермом: поради водіям

08:59, 7 серпня 2023
Патрульна поліція дала поради, безпечного водіння авто та що роботи, якщо виникла сонливість.
Як не заснути за кермом: поради водіям
Джерело фото: Avtofishki
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Патрульна поліція України нагадує, що втомлений водій — це джерело підвищеної небезпеки на дорозі, оскільки наслідки – непередбачувані і можуть закінчитися трагічно для водія та інших учасників дорожнього руху.

В поліції дали поради, що робити, щоб не заснути за кермом:

  • добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
  • уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
  • перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
  • підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
  • тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
  • робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
  • під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися:

  • ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);
  • ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;
  • не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;
  • руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу;

Усе це – ознаки втоми мозку й сонливості. В такому стані водієві необхідно негайно на узбіччя.

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