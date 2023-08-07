У Києві відбудеться зірковий екопікнік

У столиці блогери та актори зберуться на екопікнік з метою пропаганди збереження довкілля.

Джерело фото: Let`s do it Ukraine

У Києві блогери та актори зберуться на екопікнік з метою пропаганди екологічно відповідального життя та підтримки Всесвітнього дня прибирання в Україні 2023. Захід відбудеться 16 серпня 2023 року на ВДНГ столиці, – повідомляє «Вечірній Київ».

Основна мета екопікніка полягає в поширенні культури чистоти, правильного утилізації відходів та дбайливого ставлення до довкілля. Організатори забезпечать безпеку учасників, обираючи перевірені та затверджені локації з наявністю укриття, а також нададуть спеціальні інструкції для максимально безпечного прибирання.

Під час екопікніка будуть проводити майстер-клас з надання першої допомоги, організовуватимуть зіркову толоку на місці. Також організатори оголосять про розпочаток підготовки до Всесвітнього дня прибирання, який відбудеться 16 вересня 2023 року.

Заходу допомагає здійснити Всеукраїнський молодіжний рух «Let`s do it Ukraine» за підтримки Київської міської державної адміністрації, органів виконавчої влади місцевого самоврядування, соціально відповідального бізнесу та активних громадян. Ця ініціатива спрямована на об'єднання зусиль для збереження довкілля та зростання екологічної свідомості населення.

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