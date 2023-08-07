Як видалити в пошуку Google інформацію про себе: інструкція

Google запустив новий інструмент, що спрощує процес видалення користувацьких даних із результатів пошуку.

Джерело фото: Рінет

Google представляє кілька нових оновлень Пошуку, які допоможуть користувачам контролювати свою особисту інформацію, конфіденційність і безпеку в Інтернеті. Сьогодні компанія оголосила, що полегшує користувачам пошук і видалення результатів про себе, а також оновлює свою політику щодо особистих відвертих зображень, щоб видалити цей вміст із Пошуку, – повідомляє видання TechCrunch.

Так, в застосунку Google на Android з'явилася нова вкладка «Результати про вас». Цей пункт меню відправляє користувачів на сторінку, на якій пояснюється, як можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти або іншу особисту інформацію.

Пошуковий гігант збирається розгорнути нову інформаційну панель, яка інформуватиме користувачів, якщо веб-результати з їхньою контактною інформацією відображаються в Пошуку. Нова інформаційна панель заснована на інструменті Google «Результати про вас», який був запущений минулого року, і дозволяє легко подати запит на видалення результатів пошуку, які містять ваш номер телефону, домашню адресу чи електронну адресу. За допомогою цієї нової інформаційної панелі ви можете швидко подати запит на видалення своєї контактної інформації з Google.

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