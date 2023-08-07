Українці за кордоном не повернуть квиток на потяг: «Укрзалізниця» змінила правила продажів

«Укрзалізниця» змінила правила продажів та повернення квитків за кордоном.

Для пасажирів «Укрзалізниці», які їдуть з-за кордону змінили правила продажів та повернення квитків на міжнародні рейси. Про це повідомив автор блогу «Залізні магістралі» Олег Васильєв у Facebook.

«Укрзалізниця» визначила перелік поїздів, квитки на які продають лише онлайн. Це поїзди: №67/68 Київ-Варшава, № 23/24 та 19/20 Київ-Хелм, 93/94 Харків-Хелм, 36/35 Одеса-Перемишль, 32/31 Запоріжжя-Перемишль, 73/74 Харків-Перемишль, 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль, 705/706, 715/716 Київ-Перемишль, №351К/351Л Київ-Кишинів.

Пасажир, який придбав квиток на рейс із країн ЄС до України, але за певних причин скасовує поїздку, не може повернути кошти за квиток, оскільки це можливо лише через касу «Укрзалізниці», якої у Європі немає.

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