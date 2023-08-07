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  1. У світі

Поїхала до Польщі збирати помідори і зникла: поліція знайшла українку вже із коханцем

07:40, 7 серпня 2023
Українка поїхала до Польщі збирати помідори, але знайшла коханця і лишилася у нього.
Поїхала до Польщі збирати помідори і зникла: поліція знайшла українку вже із коханцем
Джерело фото: inPoland
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Несподіваний поворот в справі зниклої українки, яка поїхала до Польщі на збір помідорів та зникла. До поліції про зникнення жінки повідомила подруга. За її словами, жінка сіла в потяг у Західнопоморському воєводстві і після цього про неї ніхто не чув, – повідомляє місцева поліція, пише РадіоТрек.

Згідно з інформацією місцевої поліції, 40-річна жінка сіла у потяг у Західнопоморському воєводстві, після чого про неї втратили зв'язок. Поліцейським вдалося зв'язатися з чоловіком, який був у телефонному контакті з українкою.

Чоловік підтвердив, що зникла жінка перебуває у його домі. У результаті на місце було направлено поліцейський патруль, який виявив 40-річну українку у оточенні поляка.

Жінка зізналася, що дійсно приїхала збирати помідори на одну з теплиць у Парчеві, проте вона не повідомила про свої плани нікому і не відповідала на телефонні дзвінки. Вона також розповіла поліцейським, що хоче залишитися зі своїм новим знайомим і зв'яжеться зі своїми близькими для подальших контактів.

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