Мирні переговори щодо України можуть пройти на саміті G20, – ЗМІ

Наступні мирні переговори щодо України можуть пройти на саміті G20 в Індії у вересні цього року, – Bloomberg.

Джерело фото: Верховна Рада України

Наступний раунд мирних переговорів щодо війни росії проти України може відбутися в рамках саміту G20. Захід планують провести цього вересня в Індії, – повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що жодна з країн-учасниць переговорів Глобального Півдня не хочуть, щоб росія була присутня на наступних переговорах щодо України.

Крім того, зазначається, що мирний план, представлений Україною та її союзниками більш ніж 40 країнам цими вихідними в Саудівській Аравії, не приніс жодних твердих кроків, щоб зупинити війну чи скасувати територіальні здобутки Росії.

Найбільш відчутним результатом зустрічей в рамках саміту G20 став план формування робочих груп за різними пунктами «формули миру» з 10 пунктів, оприлюдненої президентом України Володимиром Зеленським минулого року, — у сферах, зокрема продовольче постачання та ядерна безпека.

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