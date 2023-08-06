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Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Верховний Суд зробив висновок щодо часових меж подання заяви про стягнення витрат на правову допомогу

У суду не виникне підстав для розподілу витрат на правову допомогу шляхом ухвалення додаткового судового рішення відповідно до статті 252 КАСУ, коли заява про розподіл цих витрат, як і докази, які ці витрати підтверджують, будуть подані суду вже після того, як цей суд розгляне справу й ухвалить відповідне рішення, - позиція Верховного Суду.

Виконавець не повинен чекати повідомлення банку, а за наявною у нього інформацією про цільове призначення грошових коштів, зобов’язаний зняти арешт з рахунку, - ВС

Заявниця оскаржила до суду дії приватного виконавця, який не зняв арешт з банківського рахунку, на який перераховувалися пенсійні виплати на утримання дитини.

На відміну від парламенту, суд не встановлює абстрактні правила поведінки для всіх життєвих ситуацій, які підпадають під дію певної норми права, - Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду окреслила, що є причинами для відступу від висловленого раніше висновку.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

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Мирні переговори щодо України можуть пройти на саміті G20, – ЗМІ

21:09, 6 серпня 2023
Наступні мирні переговори щодо України можуть пройти на саміті G20 в Індії у вересні цього року, – Bloomberg.
Мирні переговори щодо України можуть пройти на саміті G20, – ЗМІ
Джерело фото: Верховна Рада України
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Наступний раунд мирних переговорів щодо війни росії проти України може відбутися в рамках саміту G20. Захід планують провести цього вересня в Індії, – повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що жодна з країн-учасниць переговорів Глобального Півдня не хочуть, щоб росія була присутня на наступних переговорах щодо України.

Крім того, зазначається, що мирний план, представлений Україною та її союзниками більш ніж 40 країнам цими вихідними в Саудівській Аравії, не приніс жодних твердих кроків, щоб зупинити війну чи скасувати територіальні здобутки Росії.

Найбільш відчутним результатом зустрічей в рамках саміту G20 став план формування робочих груп за різними пунктами «формули миру» з 10 пунктів, оприлюдненої президентом України Володимиром Зеленським минулого року, — у сферах, зокрема продовольче постачання та ядерна безпека.

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