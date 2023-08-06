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Мирные переговоры по Украине могут пройти на саммите G20, – СМИ

21:09, 6 августа 2023
Следующие мирные переговоры по Украине могут пройти на саммите G20 в Индии в сентябре этого года, – Bloomberg.
Мирные переговоры по Украине могут пройти на саммите G20, – СМИ
Источник фото: Верховная Рада Украины
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Следующий раунд мирных переговоров по войне россии против Украины может состояться в рамках саммита G20. Мероприятие планируют провести в этом сентябре в Индии, – сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ни одна из стран-участниц переговоров Глобального Юга не хотят, чтобы россия присутствовала на следующих переговорах по Украине.

Кроме того, отмечается, что мирный план, представленный Украиной и ее союзниками более чем 40 странам в эти выходные в Саудовской Аравии, не принес никаких твердых шагов, чтобы остановить войну или отменить территориальные достижения россии.

Наиболее ощутимым результатом встреч в рамках саммита G20 стал план формирования рабочих групп по различным пунктам «формулы мира» из 10 пунктов, обнародованной президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году, – в сферах, в частности продовольственное снабжение и ядерная безопасность.

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