Воздушные силы Украины анонсировали площадку в TikTok

Воздушные силы Украины запускают площадку в TikTok, которая заинтересует всех.

Источник фото: Variety

Сегодня, в день Воздушных Сил, запускают новую площадку в TikTok, – сообщили Воздушные силы в Телеграмме.

«Возлагаем надежду на молодежь! Но попробуем быть интересными для всех). Ведь смотреть, как Воздушные Силы бьют врага приятно в любом возрасте!», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вручил летчикам государственные награды по случаю Дня Воздушных сил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.