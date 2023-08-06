В ВСУ подтвердили удары по мостам в оккупированный Крым

Удары, которые сегодня были нанесены по Чонгарскому и Геническому мосту были осуществлены ВСУ.

Источник фото: СМИ рф

В оккупированном Крыму по мосту в Геническе был нанесен ракетный удар. Местные заявили, что слышали взрывы вблизи Чонгарского моста. Вооруженные силы Украины подтвердили, что сегодня ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мосту, – сообщает СтратКом ВСУ.

«Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты», – говорится в сообщении.

Ранее в оккупированном Крыму в районе Феодосия - Приморский прогремели мощные взрывы.

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