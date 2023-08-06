Спецоперация в Черкассах: задержали мужчину, который совершил стрельбу и ранил правоохранителя

В Черкассах задержали мужчину, который совершил стрельбу, в результате чего ранил правоохранителя.

В Черкассах по улице Ломоносова мужчина устроил стрельбу. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В ответ спецназовец применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу. Для задержания злоумышленника провели полицейскую спецоперацию. Стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. Злоумышленником оказался 38-летний черкасчанин.

Кроме этого, у подозреваемого правоохранители изъяли охотничье ружье.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ст. 348 УК Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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