Спецоперація в Черкасах: затримали чоловіка, який вчинив стрілянину та поранив правоохоронця

В Черкасах затримали чоловіка, який вчинив стрілянину, в результаті чого поранив правоохоронця.

В Черкасах по вулиці Ломоносова чоловік винив стрілянину. Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у бік поліцейських, поранивши одного із них. Про це повідомляє Національна поліція України.

У відповідь спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Для затримання зловмисника провели поліцейську спецоперацію. Стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався. Зловмисником виявився 38-річний черкащанин.

Крім цього, у підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю.

Зловмиснику оголошено про підозру за ст. 348 КК України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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