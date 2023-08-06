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  1. В Україні

Спецоперація в Черкасах: затримали чоловіка, який вчинив стрілянину та поранив правоохоронця

21:09, 6 серпня 2023
В Черкасах затримали чоловіка, який вчинив стрілянину, в результаті чого поранив правоохоронця.
Спецоперація в Черкасах: затримали чоловіка, який вчинив стрілянину та поранив правоохоронця
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В Черкасах по вулиці Ломоносова чоловік винив стрілянину. Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у бік поліцейських, поранивши одного із них. Про це повідомляє Національна поліція України.

У відповідь спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Для затримання зловмисника провели поліцейську спецоперацію. Стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався.  Зловмисником виявився 38-річний черкащанин.

Крім цього, у підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю.

Зловмиснику оголошено про підозру за ст. 348 КК України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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