Чехія та Франція відреагували на масовані ракетні атака рф по Україні

У МЗС Чехії та Франції засуджують масовані ракетні удари росії.

Джерело фото: mukachevo.net

Чехія та Франція відреагували на масовані ракетні атаки РФ по містах України, під час яких поцілили в центр переливання крові на Харківщині, в результаті є загиблі й поранені.

«Удар по центру переливання крові на Харківщині – черговий доказ нелюдської поведінки Росії. Відповідальні за цей акт терору мають бути покарані, і Чехія докладе зусиль для цього», – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у Тwitter.

У МЗС Франції заявили, що «засуджують» масовані ракетні атаки рф 5-6 серпня, зокрема на центр переливання крові на Харківщині, та підкреслюли, що умисне обрання цілями цивільних об’єктів є воєнним злочином.

Крім того, Париж обіцяє, що Франція у співпраці з іншими союзниками продовжить допомагати Україні, зокрема підтримувати роботу українських органів та Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів рф.

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