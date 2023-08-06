ТОП-5 зарплат у Кабміні: стало відомо скільки заробляють урядовці

В Кабміні оприлюднили зарплати міністрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за липень отримав зарплатню в розмірі 66,32 тисячі гривень. Проте найбільшу суму при посадовому окладі 40,1 тисяча гривень, у липні заробив держсекретар Кабміну Олександр Ярема. Його зарплатня становила 84,57 тисяч гривень. Інформацію про заробітну плату за липень 2023 року оприлюднив Урядовий портал.

Посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова становить 66,69 тисяч гривень. Додаткові ще 15,69 тисяч гривень він отримав за відрядження.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав «на руки» 66,34 тисячі гривень. Його оклад становить 70,79 тисяч гривень, але до нього додали ще 11,73 тисячі гривень за відрядження. Сума утриманих податків становила 16,09 тисяч гривень.

Міністерка економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала 66,32 тисячі гривень. До її посадового окладу в 62,8 тисяч гривень додалися 19,62 тисячі гривень за відрядження.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заробив 65,24 тисячі гривень. Його посадовий оклад становить 78,46 тисяч гривень, до нього додалися 2579 гривень відпускних. Із загальної суми було сплачено 15,8 тисяч гривень податків.

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