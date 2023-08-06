Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА

Також, щодо голови ДСА розпочате дисциплінарне провадження.

Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори про вступ України до ЄС

Звіт Єврокомісії буде готовий у другій половині жовтня.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

Спочатку Давид Арахамія доводив, що ситуація з виїздом за кордон депутата зі «Слуги народу» Богдана Торохтія не така критична, як з Арістовим.

Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування.

  1. В Україні

ТОП-5 зарплат у Кабміні: стало відомо скільки заробляють урядовці

20:37, 6 серпня 2023
В Кабміні оприлюднили зарплати міністрів.
ТОП-5 зарплат у Кабміні: стало відомо скільки заробляють урядовці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за липень отримав зарплатню в розмірі 66,32 тисячі гривень. Проте найбільшу суму при посадовому окладі 40,1 тисяча гривень, у липні заробив держсекретар Кабміну Олександр Ярема. Його зарплатня становила 84,57 тисяч гривень. Інформацію про заробітну плату за липень 2023 року оприлюднив Урядовий портал.

Посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова становить 66,69 тисяч гривень. Додаткові ще 15,69 тисяч гривень він отримав за відрядження.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав «на руки» 66,34 тисячі гривень. Його оклад становить 70,79 тисяч гривень, але до нього додали ще 11,73 тисячі гривень за відрядження. Сума утриманих податків становила 16,09 тисяч гривень.

Міністерка економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала 66,32 тисячі гривень. До її посадового окладу в 62,8 тисяч гривень додалися 19,62 тисячі гривень за відрядження.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заробив 65,24 тисячі гривень. Його посадовий оклад становить 78,46 тисяч гривень, до нього додалися 2579 гривень відпускних. Із загальної суми було сплачено 15,8 тисяч гривень податків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео