Крім вартості квитка доводиться платити «зверху»: названий найдешевший авіаперевізник

Порівняно дві найбільші авіакомпанії Європи – Ryanair та Wizz Air.

Джерело фото: RTE

Маршрутні мережі двох найбільших бюджетних авіакомпаній Європи Ryanair та Wizz Air все частіше перетинаються, що призводить до конкурентності, зокрема, в ціні, – повідомляє avianews.com.

Середня ціна квитка у Wizz Air – по 45,1 євро з кожного пасажира. У Ryanair – 49,1 євро у перерахунку на пасажира.

Однак Wizz Air перекриває дохід продажем додаткових послуг на суму 35,9 євро. Ryanair від продажу додаткових послуг додає лише 23,3 євро. Пасажирам доводиться платити за те, щоб перевезти більше ручної поклажі, багаж, вибрати місце у літаку.

Якщо скласти базову ціну квитка та ціну додаткових послуг, то виявиться, що в середньому пасажир Ryanair платить за переліт 72,4 євро, а Wizz Air – 81 євро.

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