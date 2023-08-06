Кроме стоимости билета приходится платить «сверху»: назван самый дешевый авиаперевозчик

Сравниваются две крупнейшие авиакомпании Европы – Ryanair и Wizz Air.

Источник фото: RTE

Маршрутные сети двух крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair и Wizz Air все чаще пересекаются, что приводит к конкурентности, в частности, в цене, – сообщает avianews.com.

Средняя цена билета в Wizz Air – по 45,1 евро с каждого пассажира. В Ryanair – 49,1 евро в пересчете на пассажира.

Однако Wizz Air перекрывает доход продажей дополнительных услуг на сумму 35,9 евро. Ryanair от продажи дополнительных услуг добавляет лишь 23,3 евро. Пассажирам приходится платить за то, чтобы перевезти больше ручной клади, багаж, выбрать место в самолете.

Если сложить базовую цену билета и цену дополнительных услуг, то окажется, что в среднем пассажир Ryanair платит за перелет 72,4 евро, а Wizz Air – 81 евро.

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