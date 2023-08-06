ТОП-5 зарплат в Кабмине: стало известно сколько зарабатывают чиновники

В Кабмине обнародовали зарплаты министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль за июль получил зарплату в размере 66,32 тысячи гривен. Однако наибольшую сумму при должностном окладе 40,1 тысяча гривен, в июле заработал госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Его зарплата составила 84,57 тысяч гривен. Информацию о заработной плате за июль 2023 года обнародовал Правительственный портал.

Должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66,69 тысяч гривен. Дополнительные еще 15,69 тысяч гривен он получил за командировку.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил «на руки» 66,34 тысячи гривен. Его оклад составляет 70,79 тысяч гривен, но к нему добавили еще 11,73 тысячи гривен за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16,09 тысяч гривен.

Министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила 66,32 тысячи гривен. К ее должностному окладу в 62,8 тысяч гривен добавились 19,62 тысячи гривен за командировку.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заработал 65,24 тысячи гривен. Его должностной оклад составляет 78,46 тысяч гривен, к нему добавились 2579 гривен отпускных. Из общей суммы было уплачено 15,8 тысяч гривен налогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.