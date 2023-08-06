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Высший совет правосудия отстранил Алексея Сальникова от исполнения обязанностей главы ГСА

Также, в отношении главы ГСА начато дисциплинарное производство.

Еврокомиссия начала подготовку отчета, где сделает вывод, нужно ли начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Отчет Еврокомиссии будет готов во второй половине октября.

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«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

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Верховная Рада урегулирует вопрос течения сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в условиях войны

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования.

  1. В Украине

ТОП-5 зарплат в Кабмине: стало известно сколько зарабатывают чиновники

20:37, 6 августа 2023
В Кабмине обнародовали зарплаты министров.
ТОП-5 зарплат в Кабмине: стало известно сколько зарабатывают чиновники
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Премьер-министр Денис Шмыгаль за июль получил зарплату в размере 66,32 тысячи гривен. Однако наибольшую сумму при должностном окладе 40,1 тысяча гривен, в июле заработал госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Его зарплата составила 84,57 тысяч гривен. Информацию о заработной плате за июль 2023 года обнародовал Правительственный портал.

Должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66,69 тысяч гривен. Дополнительные еще 15,69 тысяч гривен он получил за командировку.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил «на руки» 66,34 тысячи гривен. Его оклад составляет 70,79 тысяч гривен, но к нему добавили еще 11,73 тысячи гривен за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16,09 тысяч гривен.

Министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила 66,32 тысячи гривен. К ее должностному окладу в 62,8 тысяч гривен добавились 19,62 тысячи гривен за командировку.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заработал 65,24 тысячи гривен. Его должностной оклад составляет 78,46 тысяч гривен, к нему добавились 2579 гривен отпускных. Из общей суммы было уплачено 15,8 тысяч гривен налогов.

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