Росіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені

Від удару керованою авіабомбою по центру переливання крові загинули двоє чоловіків, ще четверо дістали поранення.

Російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу. Вона потрапила у центр переливання крові. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Керована авіаційна бомба рф проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині», - заявив він.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, від удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у селі Кругляківка загинули двоє чоловіків, ще четверо дістали поранення.

«Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя», - підкреслив Зеленський.

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