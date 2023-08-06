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Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда по делу о возмещении МТСБУ ущерба вместо ликвидированного страховщика

МТСБУ только гарантирует получение возмещения потерпевшим и не может отвечать за просрочку выполнения обязательств по выплате страховщиком страхового возмещения по договорам страхования, - БП ВС.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.

У гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу

В законе установят, что гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия.

  1. В Украине

Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые

09:30, 6 августа 2023
От удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.
Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые
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Российские войска выпустили по территории Харьковской области управляемую авиабомбу. Она попала в центр переливания крови. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Управляемая авиационная бомба россии против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области», - заявил он.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, от удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови в селе Кругляковка погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.

«Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, уничтожающие то, что просто дает возможность жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь», – подчеркнул Зеленский.

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