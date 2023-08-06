Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые

От удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.

Российские войска выпустили по территории Харьковской области управляемую авиабомбу. Она попала в центр переливания крови. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Управляемая авиационная бомба россии против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области», - заявил он.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, от удара управляемой авиабомбой по центру переливания крови в селе Кругляковка погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.

«Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, уничтожающие то, что просто дает возможность жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь», – подчеркнул Зеленский.

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