Чехия и Франция отреагировали на массированные ракетные атака рф по Украине

В МИД Чехии и Франции осуждают массированные ракетные удары россии.

Источник фото: mukachevo.net

Чехия и Франция отреагировали на массированные ракетные атаки РФ по городам Украины, во время которых попали в центр переливания крови на Харьковщине, в результате есть погибшие и раненые.

«Удар по центру переливания крови на Харьковщине – очередное доказательство бесчеловечного поведения России. Ответственные за этот акт террора должны быть наказаны, и Чехия приложит усилия для этого», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в Тwitter.

В МИД Франции заявили, что «осуждают» массированные ракетные атаки РФ 5-6 августа, в частности на центр переливания крови в Харьковской области, и подчеркивали, что умышленное избрание целями гражданских объектов является военным преступлением.

Кроме того, Париж обещает, что Франция в сотрудничестве с другими союзниками продолжит помогать Украине, в частности поддерживать работу украинских органов и Международного уголовного суда, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям рф.

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