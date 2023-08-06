В ЗСУ підтвердили удари по мостах до окупованого Криму

Удари, що були нанесені по Чонгарському та Генічеському мосту були здійснені ЗСУ.

Джерело фото: ЗМІ рф

В окупованому Криму по мосту в Генічеську було завдано ракетний удар. Водночас місцеві заявили, що чули вибухи поблизу Чонгарського мосту. Збройні сили України підтвердили, що сьогодні ЗСУ нанесли удари по Чонгарському та Генічеському мосту, – повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости», – йдеться у повідомленні.

Раніше в окупованому Криму у районі Феодосія – Приморський пролунали потужні вибухи.

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