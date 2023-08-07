Поехала в Польшу собирать помидоры и исчезла: полиция нашла украинку уже с любовником

Украинка поехала в Польшу собирать помидоры, но нашла любовника и осталась у него.

Источник фото: inPoland

Неожиданный поворот в деле пропавшей украинки, которая поехала в Польшу на сбор помидоров и исчезла. В полицию об исчезновении женщины сообщила подруга. По ее словам, женщина села в поезд в Западнопоморском воеводстве и после этого о ней никто не слышал, – сообщает местная полиция, пишет РадиоТрек.

Согласно информации местной полиции, 40-летняя женщина села в поезд в Западнопоморском воеводстве, после чего о ней потеряли связь. Полицейским удалось связаться с мужчиной, который был в телефонном контакте с украинкой.

Мужчина подтвердил, что пропавшая женщина находится в его доме. В результате на место был направлен полицейский патруль, который обнаружил 40-летнюю украинку в окружении поляка.

Женщина призналась, что действительно приехала собирать помидоры на одну из теплиц в Парчеве, однако она не сообщила о своих планах никому и не отвечала на телефонные звонки. Она также рассказала полицейским, что хочет остаться со своим новым знакомым и свяжется со своими близкими для дальнейших контактов.

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