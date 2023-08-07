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Украинцы за границей не вернут билет на поезд: «Укрзализныця» изменила правила продаж

08:05, 7 августа 2023
«Укрзализныця» изменила правила продаж и возврата билетов за рубежом.
Украинцы за границей не вернут билет на поезд: «Укрзализныця» изменила правила продаж
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Для пассажиров «Укрзализныци», которые едут из-за границы изменили правила продаж и возврата билетов на международные рейсы. Об этом сообщил автор блога «Железные магистрали» Олег Васильев в Facebook.

«Укрзализныця» определила перечень поездов, билеты на которые продают только онлайн. Это поезда: №67/68 Киев-Варшава, № 23/24 и 19/20 Киев-Хелм, 93/94 Харьков-Хелм, 36/35 Одесса-Перемышль, 32/31 Запорожье-Перемышль, 73/74 Харьков-Перемышль, 53/54 и 89/90 Киев-Перемышль, 705/706, 715/716 Киев-Перемышль, №351К/351Л Киев-Кишинев.

Пассажир, который приобрел билет на рейс из стран ЕС в Украину, но по определенным причинам отменяет поездку, не может вернуть средства за билет, поскольку это возможно только через кассу «Укрзализныци», которой в Европе нет.

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