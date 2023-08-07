Как удалить в поиске Google информацию о себе: инструкция

Google запустил новый инструмент, упрощающий процесс удаления пользовательских данных из результатов поиска.

Источник фото: Ринет

Google представляет несколько новых обновлений Поиска, которые помогут пользователям контролировать свою личную информацию, конфиденциальность и безопасность в Интернете. Сегодня компания объявила, что облегчает пользователям поиск и удаление результатов о себе, а также обновляет свою политику в отношении личных откровенных изображений, чтобы удалить это содержимое из Поиска, – сообщает издание TechCrunch.

Так, в приложении Google на Android появилась новая вкладка «Результаты о вас». Этот пункт меню отправляет пользователей на страницу, на которой объясняется, как можно запросить у Google удаление результатов поиска, содержащих номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты или другую личную информацию.

Поисковый гигант собирается развернуть новую информационную панель, которая будет информировать пользователей, если веб-результаты с их контактной информацией отображаются в Поиске. Новая информационная панель основана на инструменте Google «Результаты о вас» который был запущен в прошлом году, и позволяет легко подать запрос на удаление результатов поиска, которые содержат ваш номер телефона, домашний адрес или электронный адрес. С помощью этой новой информационной панели вы можете быстро подать запрос на удаление своей контактной информации из Google.

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