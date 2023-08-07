Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
АП ВАКС уменьшила размер залога подозреваемому по делу Князева адвокату Горецкому

Теперь Олег Горецкий должен внести залог в 60 млн грн.

Высший совет правосудия отстранил Алексея Сальникова от исполнения обязанностей главы ГСА

Также, в отношении главы ГСА начато дисциплинарное производство.

Еврокомиссия начала подготовку отчета, где сделает вывод, нужно ли начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Отчет Еврокомиссии будет готов во второй половине октября.

Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

  1. В мире

Как удалить в поиске Google информацию о себе: инструкция

08:20, 7 августа 2023
Google запустил новый инструмент, упрощающий процесс удаления пользовательских данных из результатов поиска.
Как удалить в поиске Google информацию о себе: инструкция
Источник фото: Ринет
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Google представляет несколько новых обновлений Поиска, которые помогут пользователям контролировать свою личную информацию, конфиденциальность и безопасность в Интернете. Сегодня компания объявила, что облегчает пользователям поиск и удаление результатов о себе, а также обновляет свою политику в отношении личных откровенных изображений, чтобы удалить это содержимое из Поиска, – сообщает издание TechCrunch.

Так, в приложении Google на Android появилась новая вкладка «Результаты о вас». Этот пункт меню отправляет пользователей на страницу, на которой объясняется, как можно запросить у Google удаление результатов поиска, содержащих номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты или другую личную информацию.

Поисковый гигант собирается развернуть новую информационную панель, которая будет информировать пользователей, если веб-результаты с их контактной информацией отображаются в Поиске. Новая информационная панель основана на инструменте Google «Результаты о вас» который был запущен в прошлом году, и позволяет легко подать запрос на удаление результатов поиска, которые содержат ваш номер телефона, домашний адрес или электронный адрес. С помощью этой новой информационной панели вы можете быстро подать запрос на удаление своей контактной информации из Google.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео