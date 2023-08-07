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В Киеве состоится звездный экопикник

08:40, 7 августа 2023
В столице блогеры и актеры соберутся на экопикник с целью пропаганды сохранения окружающей среды.
В Киеве состоится звездный экопикник
Источник фото: Let`s do it Ukraine
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В Киеве блогеры и актеры соберутся на экопикник с целью пропаганды экологически ответственной жизни и поддержки Всемирного дня уборки в Украине 2023. Мероприятие состоится 16 августа 2023 года на ВДНХ столицы, – сообщает «Вечерний Киев».

Основная цель экопикника заключается в распространении культуры чистоты, правильной утилизации отходов и бережного отношения к окружающей среде. Организаторы обеспечат безопасность участников, выбирая проверенные и утвержденные локации с наличием укрытия, а также предоставят специальные инструкции для максимально безопасной уборки.

Во время экопикника будут проводить мастер-класс по оказанию первой помощи, организовывать звездную субботник на месте. Также организаторы объявят о начале подготовки к Всемирному дню уборки, который состоится 16 сентября 2023 года.

Мероприятию помогает осуществить Всеукраинское молодежное движение «Let`s do it Ukraine» при поддержке Киевской городской государственной администрации, органов исполнительной власти местного самоуправления, социально ответственного бизнеса и активных граждан. Эта инициатива направлена на объединение усилий для сохранения окружающей среды и роста экологического сознания населения.

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