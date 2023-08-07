Как не заснуть за рулем: советы водителям

Патрульная полиция дала советы, безопасного вождения авто и что делать, если возникла сонливость.

Источник фото: Avtofishki

Патрульная полиция Украины напоминает, что уставший водитель – это источник повышенной опасности на дороге, поскольку последствия – непредсказуемы и могут закончиться трагически для водителя и других участников дорожного движения.

В полиции дали советы, что делать, чтобы не заснуть за рулем:

хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой поспите как можно дольше);

избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;

перед поездкой не употребляйте лекарства, которые вызывают сонливость;

поддерживайте разговор с пассажирами - это отлично стимулирует работу головного мозга;

держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;

делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;

во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремлите 15-20 минут.

Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться:

вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать - веки тяжелеют и закрываются медленно);

вы часто зеваете и трудно держать глаза открытыми;

не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;

руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа;

Все это – признаки усталости мозга и сонливости. В таком состоянии водителю необходимо немедленно на обочину.

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