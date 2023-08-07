Украину накроют грозы – синоптики предупреждают о желтом уровне опасности

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.

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Сегодня, 7 августа, в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут грозы. Кроме того, ожидается І уровень опасности - желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в северных и центральных областях Украины возможны кратковременные дожди с грозами. На западе страны ожидается сильные осадки.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +21 до +26 градусов, ночью термометры покажут +19 до +24 градусов. В Житомирской и Винницкой областях дневные температуры будут от +18 до +23 градусов, ночью опустятся до +12 до +17 градусов.

Зато на южном и восточном востоке Украины продержится сухая и жаркая погода. Днем ожидается жара с температурой до +28 до +33 градусов, а местами может достигать даже +38 градусов. Ночью температура снизится и будет от +20 до +25 градусов.

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