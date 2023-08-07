На границе с Польшей «накрыли» партию электронных сигарет на 4 млн гривен

Пограничники пресекли попытку незаконного перемещения электронных сигарет из Польши в Украину.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

На украинской границе с Польшей в пункте пропуска «Шегини» у мужчины обнаружили партию электронных сигарет стоимостью 4 млн гривен, – сообщает Государственная пограничная служба Украины.

35-летний украинец на микроавтобусе «Мерседес» направлялся в Украину. По инициативе пограничников оперативно-розыскного подразделения Львовского отряда авто направили для дополнительной проверки.

В ходе совместного с работниками таможни осмотра правоохранители обнаружили среди личных вещей пассажиров незадекларированный товар. В багажном отделении микроавтобуса житель Львовщины скрыл 75 ящиков с электронными сигаретами.

Мужчина перевозил 17 тысяч штук е-сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 4 млн гривен.

Против мужчины работники таможни составили протокол. Сигареты изъяты в установленном порядке.

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