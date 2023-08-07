В Киеве остановили двух водителей общественного транспорта: один в состоянии алкогольного опьянения, другой – наркотического

Столичные патрульные в Голосеевском и Днепровском районах остановили водителей общественного транспорта в состоянии опьянения.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве правоохранители обнаружили двух водителей, которые перевозили пассажиров в состоянии опьянения. Кроме того, транспорт одного из них имел неисправность, – сообщает Патрульная полиция Киева.

Первый случай произошел в Голосеевском районе. Патрульные остановили автобус Van Hool T916 с технической неисправностью. Во время общения с 40-летним водителем, инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Другая ситуация произошла в Днепровском районе. 39-летний водитель троллейбуса Богдан Т90110, которого полицейские остановили для проверки, находился за рулем с признаками наркотического опьянения.

Во всех случаях инспекторы отдела безопасности дорожного движения отстраняли нарушителей от управления транспортными средствами, а о происшествиях сразу сообщали перевозчикам.

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