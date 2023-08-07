Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

Депутаты предлагают ограничить зарплаты и другое денежное довольствие должностных лиц суммой в 100 тысяч грн

Зарплату и денежное довольствие из бюджета, а также зарплату руководителям госпредприятий предлагается ограничить размером в 100 тысяч грн.

  1. В Украине

В Киеве остановили двух водителей общественного транспорта: один в состоянии алкогольного опьянения, другой – наркотического

19:00, 7 августа 2023
Столичные патрульные в Голосеевском и Днепровском районах остановили водителей общественного транспорта в состоянии опьянения.
В Киеве остановили двух водителей общественного транспорта: один в состоянии алкогольного опьянения, другой – наркотического
Источник фото: Патрульная полиция Киева
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве правоохранители обнаружили двух водителей, которые перевозили пассажиров в состоянии опьянения. Кроме того, транспорт одного из них имел неисправность, – сообщает Патрульная полиция Киева.

Первый случай произошел в Голосеевском районе. Патрульные остановили автобус Van Hool T916 с технической неисправностью. Во время общения с 40-летним водителем, инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Другая ситуация произошла в Днепровском районе. 39-летний водитель троллейбуса Богдан Т90110, которого полицейские остановили для проверки, находился за рулем с признаками наркотического опьянения.

Во всех случаях инспекторы отдела безопасности дорожного движения отстраняли нарушителей от управления транспортными средствами, а о происшествиях сразу сообщали перевозчикам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області