Поставка наркотиков в исправительную колонию: судили организатора схемы

Суд посадил на 6 лет организатора поставки наркотиков в исправительную колонию в Киевской области.

Источник фото: ГБР

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области вынес приговор – лишение свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества – по поводу организатора поставки наркотиков в государственное учреждение «Белоцерковская исправительная колония №35» Киевской области, – сообщает пресс-служба ГБР.

Наркосхема была разоблачена в апреле 2023 года. Обвиняемый регулярно закупал и доставлял в колонию метадон с помощью инспектора учреждения и нескольких своих знакомых, не находившихся за решеткой. Сам фигурант уже в пятый раз отбывал наказание в тюрьме.

Знакомый организатор схемы покупал наркотики через социальные сети и отправлял их по почте другой участнице схемы, которая забирала посылку и оставляла в заранее определенных местах для инспектора колонии. Инспектор доставлял наркотики в учреждение.

Всеми действиями злоумышленников, не знакомых между собой, руководил в телефонном режиме организатор. В дальнейшем он сбывал психотропные вещества другим осужденным.

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