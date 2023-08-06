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Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори про вступ України до ЄС

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«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

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Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування.

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  1. У світі

Звільнення за лайк у Twitter: Ілон Маск готовий оплатити судовий процес користувачів

18:38, 6 серпня 2023
Ілон Маск заявив, що покриє фінансові витрати на судовий процес деяких користувачів Twitter.
Звільнення за лайк у Twitter: Ілон Маск готовий оплатити судовий процес користувачів
Джерело фото: KP.UA
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Власник Twitter Ілон Маск повідомив на своїй сторінці у Твіттері, що покриє фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.

«Якщо ваш роботодавець несправедливо поставився до вас через публікацію або лайк на цій платформі, ми профінансуємо ваш судовий рахунок», – зазначив Маск.

Нагадаємо, що Маск та Цукерберг збираються провести поєдинок на арені: буде пряма трансляція.

Крім того, Ілон Маск встановив літеру «X» на даху штаб-квартири в Сан-Франциско – влада почала розслідування.

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