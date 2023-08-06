Звільнення за лайк у Twitter: Ілон Маск готовий оплатити судовий процес користувачів

Ілон Маск заявив, що покриє фінансові витрати на судовий процес деяких користувачів Twitter.

Джерело фото: KP.UA

Власник Twitter Ілон Маск повідомив на своїй сторінці у Твіттері, що покриє фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.

«Якщо ваш роботодавець несправедливо поставився до вас через публікацію або лайк на цій платформі, ми профінансуємо ваш судовий рахунок», – зазначив Маск.

Нагадаємо, що Маск та Цукерберг збираються провести поєдинок на арені: буде пряма трансляція.

Крім того, Ілон Маск встановив літеру «X» на даху штаб-квартири в Сан-Франциско – влада почала розслідування.

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