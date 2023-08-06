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Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

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  1. В мире

Увольнение за лайк в Twitter: Илон Маск готов оплатить судебный процесс пользователей

18:38, 6 августа 2023
Илон Маск заявил, что покроет финансовые расходы на судебный процесс некоторых пользователей Twitter.
Увольнение за лайк в Twitter: Илон Маск готов оплатить судебный процесс пользователей
Источник фото: KP.UA
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Владелец Twitter Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что покроет финансовые расходы на судебный процесс пользователям, которые потеряли работу из-за сообщения или лайка на платформе.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за публикации или лайка на этой платформе, мы профинансируем ваш судебный счет», – отметил Маск.

Напомним, что Маск и Цукерберг собираются провести поединок на арене: будет прямая трансляция.

Кроме того, Илон Маск установил букву «X» на крыше штаб-квартиры в Сан-Франциско – власти начали расследование.

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