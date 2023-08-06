Украинцы получают вирусную рассылку под видом письма от CERT-UA

Вирус MerlinAgent дает удаленный доступ к компьютеру.

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Украинские государственные организации могут получать электронные письма с вирусом MerlinAgent под видом рекомендаций от правительственной команды CERT-UA. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Команда обнаружила и исследовала распространение писем с использованием электронного почтового адреса [email protected]. Письма с темой «Рекомендации CERT-UA по настройкам программ MS Office» содержат вложенный файл «ВНУТРЕННИЕ КИБЕРЗАГРОЗЫ.chm» якобы от имени CERT-UA.

Открытие CHM-файла может привести к выполнению JavaScript-кода, что, в свою очередь, обеспечит запуск PowerShell-скрипта. С помощью вируса MerlinAgent злоумышленники получают удаленный доступ к компьютеру жертвы и могут выполнять команды, загружать и удалять файлы.

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