Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

Будут работать в последний месяц лета украинцы 23 дня.

В августе украинцы отмечают несколько важных праздников, среди которых День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Стало известно сколько рабочих и выходных дней в этом месяце.

День Независимости Украины в 2023 году выпадает на четверг. При этом военное положение действует до 18 августа 2023 года. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, День независимости должен быть выходным, однако военное положение продолжили, то выходного в этот день не будет.

Сегодня официальные выходные дни в августе - это субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Следует отметить, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Какие государственные праздники отмечают в августе:

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День аэромобильных войск.

5 августа – Международный день светофора.

6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.

9 августа – Международный день коренных народов мира.

11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа – Международный день молодежи.

15 августа – День археолога.

19 августа – День пчеловода.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

26 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.

27 августа – День шахтера.

29 августа – День памяти защитников Украины.

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