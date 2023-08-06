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Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

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Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

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  1. Общество

Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

17:42, 6 августа 2023
Будут работать в последний месяц лета украинцы 23 дня.
Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы
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В августе украинцы отмечают несколько важных праздников, среди которых День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Стало известно сколько рабочих и выходных дней в этом месяце.

День Независимости Украины в 2023 году выпадает на четверг. При этом военное положение действует до 18 августа 2023 года. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, День независимости должен быть выходным, однако военное положение продолжили, то выходного в этот день не будет.

Сегодня официальные выходные дни в августе - это субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Следует отметить, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Какие государственные праздники отмечают в августе:

  • 1 августа – День инкассатора.
  • 2 августа – День аэромобильных войск.
  • 5 августа – Международный день светофора.
  • 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира.
  • 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
  • 12 августа – Международный день молодежи.
  • 15 августа – День археолога.
  • 19 августа – День пчеловода.
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины.
  • 24 августа – День Независимости Украины.
  • 26 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
  • 27 августа – День шахтера.
  • 29 августа – День памяти защитников Украины.

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