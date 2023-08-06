Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

В августе украинцы отмечают несколько важных праздников, среди которых День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Стало известно сколько рабочих и выходных дней в этом месяце.
День Независимости Украины в 2023 году выпадает на четверг. При этом военное положение действует до 18 августа 2023 года. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, День независимости должен быть выходным, однако военное положение продолжили, то выходного в этот день не будет.
Сегодня официальные выходные дни в августе - это субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Следует отметить, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Какие государственные праздники отмечают в августе:
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День аэромобильных войск.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира.
- 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пчеловода.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 26 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
- 27 августа – День шахтера.
- 29 августа – День памяти защитников Украины.
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