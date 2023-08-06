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  1. Суспільство

Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

17:42, 6 серпня 2023
Працюватимуть в останній місяць літа українці 23 дні.
Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці
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У серпні українці відзначають кілька важливих свят, серед яких День Державного Прапора України та День Незалежності України. Стало відомо, скільки робочих та вихідних днів у цьому місяці.

День Незалежності України у 2023 році випадає на четвер. При цьому воєнний стан наразі діє до 18 серпня 2023 року. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, День незалежності мав би бути вихідним, проте воєнний стан продовжили, то вихідного цього дня не буде.

На сьогодні офіційні вихідні дні в серпні - це суботи та неділі. Всього в серпні буде 23 робочих дні та 8 - вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Варто зазначити, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Які державні свята відзначають у серпні:

  • 1 серпня - День інкасатора.
  • 2 серпня - День аеромобільних військ.
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора.
  • 6 серпня - День Повітряних сил Збройних Сил України.
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних Сил України.
  • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу.
  • 11 серпня - День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді.
  • 15 серпня - День археолога.
  • 19 серпня - День пасічника.
  • 23 серпня - День Державного Прапора України.
  • 24 серпня - День Незалежності України.
  • 26 серпня - День авіації України, День далекобійника.
  • 27 серпня - День шахтаря.
  • 29 серпня - День пам'яті захисників України.

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