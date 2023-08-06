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«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП

НАБУ и САП рассказали, что подозревают судью Приморского райсуда в покушении на предоставление средств другой судье этого же суда за принятие нужного решения по делу.

Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

Теперь трансляция заседания ВСП будет проходить по умолчанию, если участники заседания не будут просить о закрытом заседании.

Верховная Рада урегулирует вопрос течения сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в условиях войны

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования.

В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

Депутат от «Слуги народа» предлагает ввести в Украине День благодарения и сделать его официальным выходным днем.

  1. Судебная практика

Если при рассмотрении дела в порядке отдельного производства возникает спор о праве – суд оставляет заявление без рассмотрения

19:21, 6 августа 2023
Если при рассмотрении дела в порядке отдельного производства возникает спор о праве, разрешаемом в порядке искового производства, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они имеют право подать иск на общих основаниях.
Если при рассмотрении дела в порядке отдельного производства возникает спор о праве – суд оставляет заявление без рассмотрения
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Ровенский апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции, которым удовлетворено заявление жительницы Березновского района об установлении факта постоянного проживания на время открытия наследства наследницы, матери умершей в 2021 году, с наследодательницей, которая умерла за несколько лет до этого. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Підставою для задоволення апеляційних вимог особи, яка оскаржила таке рішення місцевого суду, наполягаючи на його скасуванні та залишенні заяви племінниці про встановлення факту, що має юридичне значення, без розгляду, стали обставини справи, які, на думку апеляційного суду, привели до прийняття помилкового рішення судом першої інстанції.

Суду відомо, що у 2016 році відкрилась спадщина на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами в одному з міст Рівненської області після смерті спадкодавиці.

Разом із матір’ю проживала донька, яка також через кілька років померла.

Її донька у 2021 році, в шестимісячний строк після смерті матері, звернулася до приватного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Ще у 2016 році також із заявою до нотаріуса про прийняття спадщини після смерті матері звернувся син спадкодавиці.

Апеляційний суд з’ясував, що між апелянтом та заявницею (дядьком та племінницею, авт.) існує спір щодо спадкового майна, тому вимоги про встановлення факту постійного проживання необхідно вирішувати в порядку позовного провадження із залученням до участі у справі всіх спадкоємців та заінтересованих осіб.

Така позиція викладена в абз. 3 ч. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування». У ній зазначається, що якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Зазначається, що прийняте Рівненським апеляційним судом рішення не позбавляє заявницю можливості звернутися до суду за захистом свого права в порядку позовного провадження.

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