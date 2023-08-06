Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Большая Палата рассмотрела дело о взыскании ущерба за повреждение автомобиля в результате ДТП

По этому делу БП Верховного Суда решала вопрос, в каких случаях договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является ФЛП, подлежит нотариальному удостоверению.

Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

  1. В Украине

Определили роли в «формуле мира» — в Офисе Президента рассказали о результатах встречи в Саудовской Аравии

15:03, 6 августа 2023
Глава ОП Андрей Ермак утверждает, что большинство государств-участников определились, как внесут свой вклад в реализации «формулы мира».
Определили роли в «формуле мира» — в Офисе Президента рассказали о результатах встречи в Саудовской Аравии
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Офисе Президента Украины рассказали об итогах встречи в Джидде (Саудовская Аравия) по реализации украинской «формулы мира» и отмечают, что большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Соответствующее заявление опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Руководитель ОП уточнил список около 40 стран-участниц, который до сих пор не известен полностью:

из Европы – Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЕС как союз;

с Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония;

из Африки – Египет, ЮАР;

Северная Америка – Канада и США;

из Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Чили, а также ООН как организация.

«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», – отметил Ермак.

Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы.

Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

В рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Андреем Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продлятся и в воскресенье. На встречах украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества по этому направлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси