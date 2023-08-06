Определили роли в «формуле мира» — в Офисе Президента рассказали о результатах встречи в Саудовской Аравии

Глава ОП Андрей Ермак утверждает, что большинство государств-участников определились, как внесут свой вклад в реализации «формулы мира».

В Офисе Президента Украины рассказали об итогах встречи в Джидде (Саудовская Аравия) по реализации украинской «формулы мира» и отмечают, что большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Соответствующее заявление опубликовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Руководитель ОП уточнил список около 40 стран-участниц, который до сих пор не известен полностью:

из Европы – Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЕС как союз;

с Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония;

из Африки – Египет, ЮАР;

Северная Америка – Канада и США;

из Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Чили, а также ООН как организация.

«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», – отметил Ермак.

Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы.

Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

В рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Андреем Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продлятся и в воскресенье. На встречах украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества по этому направлению.

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