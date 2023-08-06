Визначили ролі у «формулі миру» — у Офісі Президента розповіли про результати зустрічі у Саудівській Аравії

Глава ВП Андрій Єрмак стверджує, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок у реалізації «формули світу».

В Офісі Президента України розповіли про підсумки зустрічі у Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української «формули миру» та зазначають, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок. Відповідну заяву опублікував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Керівник ОП уточнив список близько 40 країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:

з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки – Єгипет, ПАР;

Північна Америка – Канада і США;

з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – зазначив Єрмак.

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

У межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.