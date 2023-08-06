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  1. В Україні

Термін дії ID-картки закінчився: що робити

22:00, 6 серпня 2023
Документи будуть чинними до закінчення війни.
Термін дії ID-картки закінчився: що робити
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Багато українців зіштовхнулись з тим, що строк дії їх ID-карти закінчується в період воєнного стану. Однак хвилюватися не варто, такі документи будуть чинними до закінчення війни. Про це повідомляє МВС України.

У випадку, якщо строк дії ID-карти закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після - такі документи все ще матимуть свою силу. Те саме стосується і паспорта-книжечки, якщо строк вклеювання фото у 25 та 45 років настав у період воєнного стану.

Окрім того, документи матимуть чинність під час дії воєнного стану та ще 30 днів після оприлюднення указу про його скасування.

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