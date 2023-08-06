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  1. У світі

У Молдові зійшли з рейок шість вагонів із зерном, які прямували до України

15:41, 6 серпня 2023
Через аварію поїзд не доїхав до українського річкового порту в Рені.
У Молдові зійшли з рейок шість вагонів із зерном, які прямували до України
Джерело фото: ArmyInform
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У Молдові на шляху до українського річкового порту в Рені зійшли з рейок шість вагонів із зерном у складі потягу з 61 вагона, – повідомляє Reuters.

«Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», – йдеться в повідомленні залізниці Молдови.

Зазначається, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли поїзд прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, українського транспортного вузла на Дунаї.

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