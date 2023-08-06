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Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до строків досудового розслідування.

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  1. В Україні

До 25 тисяч євро на власний бізнес: стартував грантовий конкурс

16:19, 6 серпня 2023
Українські компанії зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу від EU4Business.
До 25 тисяч євро на власний бізнес: стартував грантовий конкурс
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Український фонд стартапів за фінансування Європейського Союзу й Уряду Німеччини оголосив грантовий конкурс на розвиток бізнесу від EU4Business, – повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Загальний бюджет конкурсу становить 750 тисяч євро. 30 компаній, які створюють інноваційні продукти та послуги або хочуть розширюватися на експорт, зможуть отримати до 25 тисяч євро.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно:

  • мати зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю;
  • не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, а також у ворожих країнах;
  • чисельність найманих працівників має становити від 11 до 100 осіб;
  • заробляти не більше ніж 10 мільйонів євро на рік;
  • не бути банкрутом і не мати боргів;
  • розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.

Крім того,  не менше 51% акцій бізнесу має належати українцям.

Дедлайн подачі заявок – 25 серпня 2023 року.

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