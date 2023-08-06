До 25 тисяч євро на власний бізнес: стартував грантовий конкурс

Українські компанії зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу від EU4Business.

Український фонд стартапів за фінансування Європейського Союзу й Уряду Німеччини оголосив грантовий конкурс на розвиток бізнесу від EU4Business, – повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Загальний бюджет конкурсу становить 750 тисяч євро. 30 компаній, які створюють інноваційні продукти та послуги або хочуть розширюватися на експорт, зможуть отримати до 25 тисяч євро.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно:

мати зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю;

не вести бізнес на тимчасово окупованих територіях, а також у ворожих країнах;

чисельність найманих працівників має становити від 11 до 100 осіб;

заробляти не більше ніж 10 мільйонів євро на рік;

не бути банкрутом і не мати боргів;

розробляти інноваційні продукти або мати потенціал працювати на експорт.

Крім того, не менше 51% акцій бізнесу має належати українцям.

Дедлайн подачі заявок – 25 серпня 2023 року.

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